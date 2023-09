Après sa mission au Cambodge, David Petit prend quelques jours de congés au Vietnam. Il en profite pour rencontrer des experts pour comprendre enfin la signification exacte de la clef et du médaillon laissés par Saani. C'est alors que les autorités françaises lui somment, sans explications, de rendre les deux objets. David n'obtempère pas et préfère fuir. Pour trouver les réponses qui lui manquent, traqué par l'ambassade, il va devoir découvrir ce qui est arrivé au protecteur de Saani, qui fut assassiné il y a des années. Un dossier enterré et qui aurait dû le rester.