Maigrir à tout prix ? J'avais tout essayé, sauf de m'aimer !

De votre rapport au poids et à la nourriture, jusqu'à la quête de soi, il n'y a qu'un pas ! Ce livre explore le lien entre votre rapport à l'assiette et votre identité. Esther Taillifet va vous accompagner dans une meilleure compréhension, globale, des mécanismes menant à grossir. Elle y parle notamment de l'identité que l'on se construit autour de la relation à la nourriture. Elle explore avec nous toutes les questions que l'on peut se poser concernant le sentiment de surpoids, que celui-ci soit réel ou non. Entre récit personnel et clés partagées et inspirantes, elle vous éclairera quant à ce que peut révéler de vous votre rapport à la nourriture. Et elle vous aidera progressivement à comprendre de quelle manière vous allez pouvoir mieux vivre avec vous-même ! Un livre incarné, vivant et inspirant, sans injonctions, pour enfin mieux comprendre et mieux vivre votre relation à la nourriture. Ce livre est avant tout une invitation à mener une exploration vers soi !