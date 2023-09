La sagesse éternelle des déesses de la Lune. Plongez dans la nuit des temps pour éclairer votre présent

Un livre inspirant pour mieux comprendre votre vie ! Cet ouvrage est un guide et un portail de votre inconscient. Son auteure, Katia Sznicer, vous transmet avec passion sa conviction selon laquelle nous avons tous en nous une mémoire ancestrale et universelle et, qu'en renouant avec l'univers des déesses de la Lune, qui ont habité et protégé tous les recoins de notre planète, nous allons pouvoir goûter à la magie de nous y reconnecter pour mieux nous découvrir. En se plongeant en profondeur dans une meilleure connaissance des mythes, cultures et symboliques, puis en recevant les messages de chaque déesse à travers des textes inspirés et les 24 sublimes illustrations très incarnées de l'artiste Lore et les étoiles, à la manière d'un livre-oracle, vous allez pouvoir activer la puissance de votre intuition et votre connexion au monde de l'invisible. Pour explorer des mondes intérieurs infinis, il ne vous reste plus alors qu'à écouter tout ce que les déesses ont à vous murmurer, à les honorer et à laisser votre imaginaire et votre inconscient voyager librement à leurs côtés !