On m'a piqué la Joconde. Histoire ébouriffante de Leonard de Vinci

A près de 64 ans, Léonard de Vinci a installé son atelier à Rome, accompagné de ses deux disciples, le sérieux Melzi et l'ingérable Salaï. Et ce n'est pas la dolce vita. Les commandes artistiques sont raflées par Michel-Ange et Raphaël. Ses compétences scientifiques et techniques ne sont pas exploitées. Ses pairs le méprisent : les peintres le considèrent comme un ingénieur et les ingénieurs comme un peintre. Sa rencontre avec François Ier lui ouvre de nouvelles perspectives. Le jeune roi français fait preuve de génie : il invite Léonard à résider à Amboise, au Clos Lucé, à deux pas du château royal, avec la liberté de " rêver, penser et travailler ". C'est une retraite dorée et inespérée. Mais quand François Ier tombe en extase devant l'un des tableaux apportés d'Italie par le vieux peintre, le portrait d'une jeune femme au regard magnétique, l'Histoire bascule... Après la délicieuse Histoire ébouriffante de Jeanne d'Arc, Mon Enfance tout feu tout flammes, Michel Douard raconte avec finesse et drôlerie les facettes méconnues d'une autre icône de l'Histoire : le grand Léonard de Vinci. L'opération de mécénat la plus rentable de l'histoire : la Joconde génère chaque année plus de 4 milliards d'euros de revenus pour l'économie française. Merci François !