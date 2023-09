Humaniser selon l'Evangile. Clés de lecture pour comprendre Joseph Moingt

L'Eglise catholique est en crise, nul ne peut plus l'ignorer. Son lien multiséculaire à la société est en voie de se rompre. Les contributions en tout genre se sont accumulées sur le sujet depuis une dizaine d'années. Les analyses historiques, sociologiques ou structurelles ne manquent pas. Les approches fondamentales sont par contre nettement plus rares. Au milieu de l'été 2020 disparaissait l'un des plus grands théologiens de notre temps. Joseph Moingt laisse une oeuvre considérable bâtie sur une longue carrière d'enseignement de la théologie et de dialogue avec le monde. Ses ouvrages grand public ont connu un franc succès. Ils ouvrent pourtant des pistes de travail inestimables fondées sur la nature profonde du christianisme abordé dans son lien originel avec la raison. L'ambition du présent ouvrage consiste à restructurer et dédensifier cette " somme " pour en faciliter l'accès et encourager sa lecture. Une idée maîtresse guide le parcours proposé : l'Eglise peut d'avance renoncer à toute réforme interne et à toute audience du monde si elle ne renouvelle pas sa pensée en redécouvrant la révolution spirituelle engendrée par l'idée chrétienne de Dieu. Pour ce faire, Moingt appelle tout chrétien à développer une "foi critique " de ses présupposés et de sa tradition. Le jésuite français fait ainsi le pari qu'un espace de reconnexion peut à nouveau s'ouvrir entre le christianisme et la société occidentale à l'heure où celle ci se défait de la religion chrétienne, en grande partie sous la poussée de l'Evangile. Une voie d'humanisation spécifiquement chrétienne reste disponible à quiconque s'ouvre au travail universel de l'Esprit en faveur de la liberté et de la fraternité.