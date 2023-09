La nuit du dodo

Bob a une chance inouïe : il est le fils du gardien de nuit du Muséum national d'histoire naturelle. Autrement dit, lorsque tout le monde dort, il a le privilège de pouvoir explorer la Grande Galerie de l'Evolution où, comme chacun sait, la vie bat alors son plein : c'est l'heure à laquelle tous les animaux naturalisés se réveillent... Tous ? Non. Le dodo, ce drôle d'oiseau au long bec coloré et aux petites ailes de poulet, reste muet et immobile. C'est qu'il ne s'agit pas d'un "vrai spécimen" , mais d'une chimère, une petite statue fabriquée de toutes pièces. Qu'est-il arrivé ? Sur les conseils d'Anuman, le cerf de Shomburgk, Bob part alors en quête d'un véritable dodo, qui se tiendrait bien à l'abri dans les sous-sols du Muséum. Peut-être pourra-t-il lui raconter son histoire...