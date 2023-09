Shut Hell Tome 5

Afin de mettre à l'abri les tablettes regroupant l'ensemble des idéogrammes tangoutes, le Gyokuondô, Yurul et Sudô cherchent un moyen de quitter les régions surveillées par les Mongols. Incapable de contrôler Shut Hell, Sudô se retrouve séparé de Yurul lors d'une attaque surprise de l'armée mongole. De son côté, après s'être occupée de la purge des Tsogs, la nonne Veronika part à la recherche de Shut Hell. En visite dans une ville frontalière, la nonne fait une rencontre impromptue... Yu Ito, l'autrice d'Ookami Rise, est de retour dans le catalogue Panini Manga avec sa première longue série Shut Hell (meilleur espoir du 16ème prix culturel Osamu Tezuka) qui s'est achevée au Japon en 2017. Dans ce manga doté d'un contexte historique original, Yu Itô mêle habilement action et fantastique pour livrer un propos universel sur l'importance de préserver la culture et l'héritage de tous les peuples.