Niko Tome 3 : Une maison pleine de surprises

Niko a une dizaine d'année, il vit dans un avenir qui ressemble beaucoup à notre époque, mais où les inventions les plus folles sont possibles. On peut par exemple se téléporter dans un centre commercial grâce à un portique électronique, faire en sorte que sa maison devienne super intelligente - au point de devoir l'empêcher de tomber amoureuse de l'école -, et même utiliser des rayons lasers pour se rendre méga intelligent... Tout ça sans éviter quelques catastrophes...