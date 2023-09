La silencieuse syntaxe photographique ici est formelle, frontale, objective et circonscrite. Il y a du déplacement de scène en scène, d'image fixe en image fixe. Documents [de]scriptifs en tableaux [dé]peints, de page en page, le temps et le mouvement de la quatrième dimension sont ailleurs. Tout à la fois, c'est moins et plus que le regard de Joël Van Audenhaege. Ce n'est pas par son regard que l'on voit ce qu'il donne à voir. Ce n'est pas avec ses yeux que l'on voit, mais par ce qu'il a vu et décidé de pointer et de cadrer de son appareil et de proposer sur un fond blanc abstrait. Photographies noir et blanc prises en Irlande et en Islande.