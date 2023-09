La rhapsodie du ciel Tome 1 : Mon oncle mécano

Inspirée par Rupert, un pilote étoile décédé, Natalia, 14 ans, aspire à l'aventure dans le ciel et a une grande ambition : devenir une femme pilote, ce qui n'est pas apprécié et approuvé par son père. Après s'être battue contre son père, Natalia entreprend un voyage impulsif chez son oncle qui vit à Himmelslautern : Alfred, l'ancien collègue de Rupert, mécanicien de génie selon ses propres dires, qui a perdu tout contact avec sa famille depuis longtemps. Contrairement aux autres habitants de la ville, Alfred mène une vie isolée. Propriétaire d'un magasin d'occasion, il vit dans la forêt profonde et vend des pièces détachées d'avions et des objets fonctionnels transformés, comme une baignoire mobile. Alfred se rend rarement en ville et il est peu enclin à fréquenter les gens, sauf à rendre visite à Steve, un vieux propriétaire de station-service. Natalia veut savoir pourquoi, mais Alfred refuse d'aborder le sujet. Tous les quatre ans, la ville montagneuse et enneigée de Himmelslautern organise une compétition internationale de vol à ski, et cette année, il y en aura une. Natalia est très enthousiaste et veut y assister. Elle essaie de convaincre son oncle d'y participer, mais il refuse à nouveau. Natalia s'interroge sur ses raisons... Pourquoi son oncle évite-t-il les autres ? Que lui est-il arrivé dans le passé ? Elle est déterminée à le découvrir.