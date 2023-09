William, le prince qui voulait être roi

"La question n'est pas de le vouloir : je suis né pour devenir roi, c'est mon devoir." Un sourire charmeur, un regard un peu timide qui rappelle forcément celui de Diana : William a toujours été populaire. Pourtant, le prince est un homme secret qui fait preuve d'une retenue toute britannique, contrairement à son frère Harry qui étale sa vie et les secrets de famille. De sa vie marquée par la disparition d'êtres chers, William est ressorti plus fort en devenant un homme au caractère complexe, à l'image de sa grand-mère Elizabeth. Mais derrière son humanité bienveillante et sa modernité, on découvre aussi un homme de tradition, bien décidé à protéger la monarchie envers et contre tous. L'auteur de ce document, journaliste spécialiste de la monarchie britannique, a mené l'enquête sur "l'Héritier", futur roi d'Angleterre. De sa jeunesse médiatique à la guerre fratricide avec Harry et sa vie de famille, voici l'histoire d'un prince à la conquête de son royal destin. Sa vie secrète, la guerre avec son frère, ses ambitions : biographie du futur roi.