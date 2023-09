L'invention de la surveillance

" La visibilité est un piège " disait Michel Foucault dans Surveiller et punir. Nous sommes passés en deux siècles à peine d'un monde discret, où l'individu, à moins d'être glorieux, menait une existence invisible, à une société de l'hypervisibilité et de la surveillance permanente. Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Quel est l'avenir de la surveillance ? Peut-on y résister ? Voilà quelques questions que le cinéma nous aidera à poser, et peut-être à résoudre... Dans ce " Cinéphilo ", Ollivier Pourriol parle notamment de Minority Report, Truman Show, Papillon, Braveheart, Demolition Man, Orange mécanique, 1984... En compagnie de Michel Foucault et de Rousseau.