L'art de vieillir

"Rien ne console mieux un vieillard que d'avoir incorporé toute la force de sa jeunesse dans des oeuvres qui, elles, ne vieillissent pas", remarque Schopenhauer (1788-1860) d'une plume toujours alerte, au soir de l'existence, en nous livrant ici la quintessence de sa philosophie. Ce précepte résonne effectivement comme un écho à ces pages récemment retrouvées, inédites en français, défiant l'âge de l'auteur et le poids des années. C'est la pensée de toute une vie qui pétille, éclate en aphorismes mûris ou fulgurants dans ces lignes où le célèbre métaphysicien, curieux comme un jeune homme, serein comme un vieux sage, nous fait part de ses secrets et de son expérience, lignes où tant de savoir, de souplesse et de vivacité ne peut qu'instruire, séduire et inspirer.