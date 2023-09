J'arrête (vraiment) de fumer !

Ce livre est une aventure qui je vous le promets changera votre vie ! Vous avez décidé de prendre en main votre santé en mettant fin à votre dépendance au tabac : félicitations ! Je suis Ketty Deléris, tabacologue spécialisée dans le sevrage du tabac et du cannabis. Je vais vous accompagner pas à pas grâce à une méthode interactive et personnalisée qui vous permettra de travailler sur votre triple dépendance -physique, comportementale et psychologique - et de reprogrammer correctement le circuit de la récompense. Dans ce livre, je vous propose des outils concrets pour faire face à chaque obstacle du quotidien (la première cigarette du matin, la soirée entre amis, les moments de stress, après le déjeuner...). - Pendant 10 jours, vous découvrirez comment vous préparer efficacement et comment bâtir une motivation solide. - Pendant les 30 jours suivants, vous serez véritablement en sevrage : en fonction de vos besoins et de vos habitudes, chaque jour, vous découvrirez de nouveaux conseils, activités et techniques pour vous aider à surmonter les difficultés liées à l'arrêt du tabac !