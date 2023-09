"Maman mourait et j'étais en train de faire l'amour." Sara, jeune universitaire, est de retour à Barcelone après des années d'absence. Alors qu'elle affronte la mort de sa mère et que ses souvenirs affluent, une passion amoureuse lesbienne vient faire vaciller son couple. Quel chemin choisir, comment être au monde quand tous vos repères ont subitement disparu ? Au fil d'une prose aiguisée, ce qu'il reste de nous sonde l'âme d'une femme éprise et dresse le tableau sublime de notre relation à la passion et au manque, qu'il soit amoureux ou filial. Entre Vivian Gornick et Pauline Delabroy-Allard, la poétesse espagnole Sara Torres signe ici un premier roman sensuel, tendrement lucide et audacieux.