Monstres et légendes. Dracula le vampire

L'histoire du monstre culte adaptée aux les plus jeunes Il règne une atmosphère sinistre dans le château du comte Dracula. Jonathan Harker, jeune clerc de notaire venu de Londres jusqu'en Transylvanie pour rencontrer cet étrange client, est bientôt témoin d'événements inquiétants. Qui est le mystérieux Dracula ? Et quels lourds secrets cache-il ? A leurs dépens, Jonathan et sa fiancée, Mina, vont découvrir l'effrayante vérité...