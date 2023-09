Le quatorzième stratagème

Le jour est venu pour le directeur général de la DGSE de prendre sa retraite. C'est alors que disparaît son épouse Helen, de nationalité franco-britannique et d'ascendance chinoise. Une procédure spécifique d'investigation est aussitôt engagée, selon les règles propres au monde du renseignement. Les deux officiers chargés de l'enquête devront déterminer s'il s'agit d'un enlèvement ou d'une trahison. Helen fait-elle l'objet d'une vengeance de la part du MSE, les services secrets chinois, ou est-elle au contraire l'une des leurs ? Les recherches sur le terrain conduiront les deux enquêteurs jusqu'à l'île de Skye dans les Hébrides où ils feront des découvertes surprenantes. Parmi celles-ci : l'existence d'une société secrète liée au MSE et servant la cause indépendantiste, puis la révélation d'une défection au sein même des services. La fin du récit cache un dernier rebondissement qui permet, grâce à la légende rapportée en préambule, d'expliciter le titre du roman. Historien de formation, Louis Berger s'est spécialisé dans l'analyse prospective des menaces et l'étude du monde sinisé depuis plus de vingt ans au sein de l'appareil institutionnel. Il signe ici son premier roman.