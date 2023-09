Seth se la joue

L'artiste Seth vous invite à découvrir ses voyages et à jouer avec lui aux quatre coins du monde. Vous flânerez dans les rues de Paris parsemées d'enfants facétieux. Vous devinerez les personnages de l'artiste cachés derrières des masques. Vous jouerez avec les mots et des miroirs. Ses vortex, tourbillons multicolores, vous ouvriront la porte de vos rêves et de votre imagination, comme un passage secret et merveilleux.