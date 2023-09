Envoyés ensembleÂ ! . Le rôle des femmes dans la mission de l'Eglise

La mission ? Le Christ l'a reçue du Père et l'a confiée à tous, hommes et femmes. Marie-Madeleine, une femme, est la première à annoncer la Bonne Nouvelle ! A l'écoute de l'Esprit Saint, les apôtres réunis en synode, bouleversent l'histoire : tous les hommes, juifs et païens, hommes et femmes, peuvent prier, partager le repas du Seigneur, agir ensemble, unis dans la même mission. Mais bientôt, le patriarcalisme écarte les femmes de toute vie publique, dommage ! Il faudra attendre le 20ème siècle pour qu'elles émergent de l'ombre et expriment leur compréhension de la Bible, leurs dons pastoraux, leurs désirs d'être réellement partenaires des hommes dans la mission confiée par le Christ. Diaconat ? Presbytérat ? Nouveaux ministères ? la question est posée dans les rencontres synodales aux quatre coins de la planète. Maintenant, c'est aux théologiens, évêques et laïcs ensemble de discerner la conduite de l'Esprit sur son Eglise ? un nouveau mode de vie ecclésiale est en train de naître.