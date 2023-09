Bomb X Tome 1 : La Terre en question

Naufragé temporel, échoué au milieu de nulle part : et vous, que feriez-vous ? Paul est né en France en 1985. Il est astronaute, membre d'équipage de l'ISS. Mais depuis le crash de la station, sa vie a basculé. Ce qu'il vit dépasse les lois de la physique... Désormais, il pourchasse des orages temporels en compagnie de Bohémond, un chevalier du XIIIe siècle sur une planète perdue à l'autre bout de l'Univers. Paul et Bohémond, ainsi que plusieurs milliers d'autres humains se sont retrouvés propulsés loin de leur époque par des orages temporels. Les rangs de ces exilés s'agrandissent chaque jour avec de nouveaux venus, comme Kyle, un étudiant tout droit sorti du XXe siècle. En réalité sur cette planète sans astres, nul ne sait en quelle année nous sommes ni comment hommes et bêtes franchissent "le passage" . La communauté, établie à Newtown, tâche de préserver la paix civile malgré les coutumes et croyances de chacun. Certains nourrissent des théories farfelues tandis que d'autres explorent en groupes les environs. Paul, gardant un esprit scientifique, essaie quant à lui de comprendre comment fonctionne ce phénomène insolite et pourquoi les exilés viennent de mille ans d'Histoire ? Mais quand une armée d'hommes et de femmes à la peau bleue parvient aux abords de Newtown, le fragile équilibre de cette microsociété risque de voler en éclats... Réalisée par Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo, coauteurs qui ont rendu un vibrant hommage en BD au célèbre Goldorak en 2021 (éditions Kana), renforcés ici par le scénariste Vincent Brugeas et le dessinateur Ronan Toulhoat (auteurs du Roy des Ribauds, La République du Crâne, Conan le Cimmérien...), cette nouvelle série SF aux parfums survivalistes nous promet une aventure des plus explosives !