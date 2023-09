Amazonie. Un jardin sauvage ou une forêt domestiquée - Essai d'écologie historique

L'Amazonie fascine, tant par ses dimensions gigantesques que sa supposée nature indomptée. Pourtant, c'est bien plus l'impact millénaire de l'homme sur cette forêt qui émerveille. Il a en effet notamment transformé le couvert végétal en favorisant des associations de plantes, créé des sols fertiles appelés "terra preta" et construit des terrassements qui ont modifié le modelé de la superficie. C'est une vision totalement renouvelée de l'interaction ancienne homme-milieu dans la plus grande forêt tropicale du monde qu'offre l'auteur, chercheur qui travaille depuis 30 ans en Amazonie, en convoquant des disciplines aussi diverses que l'archéologie, l'ethnohistoire, l'anthropologie, l'écologie, la botanique ou la pédologie.