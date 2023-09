Skyward Tome 2,5 : Missions stellaires

Alors que Spensa est coincée dans le nulle part, les pilotes de la Force de Défense Rebelle, Jorgen et FM, aidés d'Alanik, l'extraterrestre UrDail, portent secours à l'un de ses amis et deux planètes menacés par les Krell. Ils se rendent d'abord sur Hélianthe afin de sauver Cuna, le ministre krell renégat, puis partent assister Alanik dans son combat pour sauver sa planète natale RéAube avant de venir en aide au peuple kisten sur Eterrenelle, Missions stellaires, qui se déroule entre les événements d'Astrevise et de Cytonique, étend et enrichit l'univers des romans Skyward en mettant en lumière trois personnages essentiels de la saga. En bonus, retrouvez également cinq scènes coupées et commentées de Vers les étoiles. Les combats aériens de Brandon Sanderson sont magistraux. Booklist. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sébastien Guillot.