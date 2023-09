Nouvelles Toutes petites histoires

"On parle souvent du jeu comme si c'était une récréation pour les enfants, le jeu représente un apprentissage sérieux. Le jeu est le vrai travail de l'enfant". Fred Rogers Nées sur Instagram pendant le grand confinement, les Toutes petites histoires de Miguel Tanco ont rencontré leur public dès leur arrivée en librairie. Ces histoires en images qui se répondent, comme autant de moments de vie, illustrent magnifiquement la quintessence de l'enfance. Ces trésors de délicatesse et d'humour, déclinés dans un format proche de la bande dessinée et éclos en résistance au chaos, ont un charme fou. Dans ce nouveau volume, Miguel Tanco nous rappelle avec force et finesse l'importance et la magie des univers enfantins, de l'émerveillement, de la fantaisie et de la découverte, nous soufflant à l'oreille qu'il ne tient qu'à nous de les préserver et de la chérir.