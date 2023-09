Les années mémoire 1971

La prospérité des 30 glorieuses continue mais on commence à sentir les premières turbulences financières... Crises géopolitiques en Asie, les guerres dans la péninsule indochinoise sont contestées par une jeunesse pacifiste, des groupes terroristes palestiniens font leurs premières victimes et en Afrique s'installe des dictatures sanglantes. Alors que la situation dégénère en Irlande du Nord, la Grande-Bretagne rejoint l'Europe des Six. La France est dirigée par Georges Pompidou et Jacques Chaban-Delmas pendant que François Mitterrand prend les rênes du parti socialiste. Dans les salles américaines sort un film choc : Orange Mécanique tandis qu'en France, Romy Schneider et Michel Piccoli brillent dans Max et les Ferrailleurs et Gérard Oury réjouit la France entière avec La Folie des grandeurs qui réunit Louis de Funès et Yves Montand. 1971, c'est aussi la mort de Coco Chanel, de Fernandel, de Louis Armstrong, Jim Morrison et Igor Stravinsky. En sport : Eddy Merckx remporte son 3ème tour de France et Jean-Claude Bouttier est sacré champion de boxe d'Europe. Aux Etats-Unis, les missions Apollo se succèdent alors que la mission soviétique Soyouz se termine tragiquement. Enfin, du côté de la communication et de l'informatique se déploie le réseau Arpanet : l'ancêtre d'Internet et un ingénieur américain parvient à envoyer les premiers courriers électroniques de l'histoire... La révolution informatique est en marche !