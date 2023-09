Une histoire des animaux fantastiques. Dragons, licornes, griffons...

Les animaux fantastiques sont omniprésents dans nos sociétés contemporaines. Dragons, licornes, sphinx et phénix peuplent les oeuvres de fiction et notre imaginaire, peut-être même notre quotidien. Ce sont, pour la plupart, des créatures mythiques apparues à la fin de la préhistoire. Leur rôle et leurs fonctions ont évolué au cours des millénaires. Il existe cependant des constantes dans leur représentations, comme leur rapport étroit au sacré et à la mort, leur appartenance au monde des marges. C'est sans doute ce qui explique que les animaux fantastiques continuent de nous fasciner : ils nous attirent et nous terrorisent ; ils interrogent notre rapport au monde, à la nature et à notre propre animalité. Cet essai retrace, à travers six mille ans d'histoire, l'apparition, l'évolution et l'actualité des plus emblématiques d'entre eux. Certains animaux fantastiques sont en effet omniprésents dans la culture populaire alors qu'ils sont apparus à la fin du Néolithique. Quelles fonctions remplissent-ils ? Pourquoi avons-nous aujourd'hui encore besoin d'eux ? D'où vient cette longévité dans la fascination qu'ils exercent ?