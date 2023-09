L'aventure automobile en France

Depuis son invention il y a plus d'un siècle, l'automobile a révolutionné notre mode de vie. Symbole de voyage et de liberté, elle n'a eu de cesse d'évoluer et de proposer toujours plus d'innovations technologiques pour répondre au désir de chacun : se déplacer toujours plus vite, toujours plus loin et sans contraintes. Des premières machines à vapeur aux tout derniers concept-cars, revivez la fabuleuse aventure de l'automobile en France et retrouvez les modèles emblématiques qui ont marqué son histoire et bien des générations, tels que la mythique De Dion Bouton, la célèbre "4 pattes" , l'élégante Dauphine, la flamboyante DS, l'éternelle 2 CV, les petites Renault 5 et Peugeot 205, ou encore l'originale CX... Découvrez le parcours d'inventeurs de génie (Louis Renault, les frères Peugeot, André Citroën, Ettore Bugatti...), pionniers hors du commun aux destins exceptionnels, et qui ont consacré leur vie à réaliser leurs rêves ! Retrouvez également l'ambiance amusante des premiers Salons de l'Automobile, l'excitation des courses légendaires, et vibrez aux exploits incroyables des pilotes les plus audacieux. Avec plus de 300 illustrations, des documents inédits et des fac-similés parmi lesquels un diplôme délivré par l'Automobile Club de France, des affiches du Rallye Monte-Carlo et des 24 Heures du Mans, des croquis de voitures anciennes, la documentation technique de la 4 CV et de la Supercinq, la une de la presse consacrée au tragique accident de Daniel Balavoine et Thierry Sabine sur le Paris-Dakar, etc.