A new life ! De Tokyo à New-York

La jeune japonaise Lilico Takada a la belle vie : elle a des supers copines, un chat trop chou et elle est capitaine de l'équipe de basket de son école. En un mot, elle est heu-reu-se ! Oui mais voilà, ses parents ont décidé de déménager aux Etats-Unis ! En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Lilico se retrouve au coeur de Brooklyn, à New York, avec l'obligation de tout recommencer. Son adaptation n'est pas facile : ses amies sont loin et la fille populaire du collège la prend en grippe. Heureusement, Nala et Henry, passionnés d'anime et de culture japonaise, finissent par se lier d'amitié avec elle. Avec leur aide, ainsi que celle de son ange gardien qui ressemble beaucoup à son chat, Lilico pourrait bien finir par s'adapter à sa nouvelle vie...