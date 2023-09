The Roommate

Règles de la maison : Fais ta propre vaisselle ; Frappe avant d'entrer dans la salle de bains ; Ne jamais rechercher son colocataire sur Internet. Les Wheaton sont tristement célèbres pour leurs scandales, à l'exception de leur fille Clara. Elle est l'élite sociale par excellence : intelligente, bien élevée et prévisible. Mais tous les Wheaton ont leur faiblesse. Lorsque l'amour d'enfance de Clara l'invite à traverser le pays pour vivre en colocation avec lui le temps d'un été, l'offre est trop tentante pour qu'elle y résiste. Malheureusement, c'était trop beau pour être vrai et Clara se retrouve à partager un appartement avec un charmant étranger. Avec ses boucles blondes et son humour ravageur, Josh est un peu trop séduisant pour que la colocation soit un long fleuve tranquille. Mais il est fort probable que tout se serait bien passé si Clara ne l'avait pas cherché sur Internet... Lorsqu'elle apprend que Josh est en réalité l'étoile montante du porno qui fait rêver toutes les femmes, Clara réalise que vivre avec lui pourrait bien faire d'elle la plus scandaleuse des Wheaton.