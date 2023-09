Vie et mort de la nature

L'être humain peut-il être conçu comme autre chose qu'un être contre-nature ? Hegel a appelé " négativité " notre capacité indéfinie à transformer ce qui nous entoure, à travailler, à créer du nouveau et à nous créer en retour. Toute notre puissance repose sur cette dénaturation. Est-il possible d'envisager aujourd'hui quelque chose comme une " renaturation " ? Et si oui, à quoi pourrait bien ressembler ce " contrat naturel " ? En attendant, le cinéma nous offre à l'envi les images d'une catastrophe future, où le monde se retrouve dévasté par nos soins. A quoi nous servent ces images, et que nous veulent-elles ? Nous mettent-elles en demeure de fonder une véritable écologie ou sont-elles elles-mêmes une pollution supplémentaire ? Dans ce " Cinéphilo ", Ollivier Pourriol parle de Soleil vert, La Guerre des mondes, L'Age de glace, Blade Runner, Titanic, Le Jour d'après, Une vérité qui dérange... En compagnie de Leibniz, Descartes, Hegel, Michel Serres.