Riri, Fifi & Loulou - Section frissons Tome 7 : Le seigneur des toiles d'araignées

Découvrez le septième tome des aventures frissonnantes de Riri, Fifi et Loulou en mode chasseurs de fantômes ! Cette bande dessinée de 96 pages comprend une présentation des personnages et 2 épisodes. A lire dès 7 ans. Riri, Fifi et Loulou passent des vacances peu ordinaires dans une école de magie envahie par des centaines d'araignées, qui obéissent aux ordres d'une créature mi-humaine mi-animale. Heureusement que nos héros n'ont pas peur des araignées... Mais cela n'est rien comparée à leur mission suivante : empêcher une invasion extra-terrestre ! Episode 1 : Depuis qu'un nouveau directeur a été nommé à l'académie de magie de Wizford, une armée d'araignées a envahi les lieux. Elles sont contrôlées par le seigneur des toiles d'araignées, une créature mi-humaine mi-animale, qui erre la nuit dans l'école. Episode 2 : Les agents du G. G. S. E. ont trouvé des ossements de dinosaures dans la forêt. Lorsque ces derniers disparaissent, nos héros mènent l'enquête et découvrent que des extraterrestres à l'apparence reptilienne veulent envahir la Terre !