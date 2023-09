Riri, Fifi & Loulou - Section frissons Tome 6 : La malédiction de la momie

Découvrez le sixième tome des aventures frissonnantes de Riri, Fifi et Loulou en mode chasseurs de fantômes ! Cette bande dessinée de 96 pages comprend une présentation des personnages et 2 épisodes. A lire dès 7 ans. Riri, Fifi et Loulou pensaient passer un été tranquille, mais c'était sans compter sur l'apparition d'un dieu à tête de chacal et de momies en Egypte ! Pour mettre fin à une ancienne malédiction, il doivent retrouver un joyau magique. On peut dire que les vacances ne sont pas de tout repos lorsqu'on est un agent du G. G. S. E. ! Episode 1 : Lors d'une expédition en Egypte, Newton réveille une ancienne malédiction. Pour la briser, nos héros doivent retrouver un joyau magique disparu depuis des milliers d'années. Et tout cela avec un dieu à tête de chacal et des momies à leurs trousses... Episode 2 : Newton et les neveux de Donald enquêtent sur d'étranges disparitions dans une école d'équitation. Ils découvrent rapidement que la coupable est une lunicorne, une créature maléfique qui sort les nuits de pleine lune pour enlever des enfants !