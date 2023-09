Ce livre est un hommage brûlant à la montagne qui lie et délie les êtres, ainsi qu'à ces hommes et femmes aux mains calleuses qui gagnent leur vie à essayer de ne pas la perdre. Carnet de guides retrace les pérégrinations alpines de Paul et de Simon, partis à la rencontre d'une quinzaine de guides de haute montagne pour essayer de croquer le portrait d'un métier pas comme les autres. Les mots de Simon, soutenus par les dessins de Paul, nous emmènent de vallées en vallées à la rencontre de personnalités singulières. Lors d'échanges intimes, les guides nous embarquent vers les hauteurs, racontent leurs aventures d'altitude, parlent des amitiés tissées dans la cordée, mentionnent les plaisirs de la course sans oublier d'évoquer la dureté du métier. Mais leur parole est aussi l'occasion de réfléchir au sens de la profession et ses mutations à l'heure de la crise écologique qui transforme les montagnes et ceux qui en vivent.