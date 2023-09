L'amour dans la poésie française

La langue est un des piliers d'une nation ; la langue signe l'identité d'un peuple ; la manière de l'employer conditionne la richesse de la culture nationale. Ainsi la littérature française, que nous pensons être la plus riche de l'Occident, imprègne nos racines et caractérise notre culture. Quels que soient ses différents modes d'expression, elle se distingue de celles de nos voisins européens essentiellement par sa clarté. Cette clarté se manifeste dans la simplicité des phrases, la précision des idées, la limpidité des démonstrations, la sonorité dans la disposition du vocabulaire. Dans notre littérature, la poésie tient une part essentielle et parmi les thèmes abordés par nos poètes, l'un des principaux est l'amour. Et c'est à la poésie d'amour qu'est consacré cet ouvrage. Pour cela, nous avons retenu les poèmes d'amour qui nous ont émus, réjouis, ou enchantés, et qui pourraient émouvoir, réjouir, ou enchanter le lecteur. Cher lecteur, ne vous effrayez pas de la taille de ce volume, ouvrez-le et ne le refermez pas sans avoir lu quelques pages. Immergez-vous dans cet univers rempli de chansons d'amour, que l'on savoure doucement lorsqu'on les déguste avec modération. Le rythme, le son, l'atmosphère, et même le sens de ces poèmes ne sont pas traduisibles dans une autre langue. Cher lecteur, vous qui la connaissez, vous avez cette chance, ne la laissez pas passer.