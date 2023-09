Dieux et héros de la mythologie grecque

Pourquoi Zeus, à peine marié, a-t-il avalé sa femme ? Comment Thésée a-t-il défait les Amazones et sauvé Athènes ? Qui se cache derrière "l'ébranleur de la Terre" ou "l'homme aux mille tours" ? Pour vous orienter dans le dédale de ces figures mythologiques, rien de plus simple : suivez le fil d'ArianeÌ ! Dans ce petit guide à l'usage de tous, plus d'une centaine d'entrées classées par ordre alphabétique vous fourniront autant de portraits de ces personnages à la fois connus et surprenants. Enrichi d'un index des noms latins et de plusieurs arbres généalogiques, ce dictionnaire vous entraîne au coeur d'une civilisation antique où héros et dieux régnaient en maîtres sur un monde de légendes.