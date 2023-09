Devenez Gendarme Adjoint Volontaire en 60 jours. Epreuves de sélection, Edition 2024-2025

Vous cherchez à optimiser vos révisions pour réussir les épreuves de sélection de Gendarme adjoint volontaire ? Organisation et planification sont les maîtres mots de la collection "Mon concours en 60 jours" qui vous offre un programme de travail clé en main adapté à vos épreuves et découpé par journées. Cet ouvrage vous propose une préparation sur mesure en 60 jours : - un planning adapté et progressif pour aborder sereinement vos épreuves ; - chaque jour, un cours et des entraînements vous préparent efficacement à toutes les épreuves ; - en fin d'ouvrage, vous pourrez vous exercer en conditions réelles sur des sujets blancs corrigés.