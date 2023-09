Le petit Larousse de la médecine

L'essentiel des connaissances médicales pour dialoguer avec son médecin et comprendre le langage des spécialistes en toutes circonstances. Les signes et symptômes des maladies, leur évolution et les traitements disponibles, ainsi que des conseils de prévention. La définition des termes médicaux et des actes chirurgicaux. Des notions d'anatomie et de physiologie pour comprendre le fonctionnement de l'organisme et ses pathologies. Le rôle et l'action des médicaments. 80 PAGES D'INFORMATIONS PRATIQUESUn dossier sur les professions de santé en France, très pratique pour les patients, ainsi que sur les examens médicaux, leurs principes, leurs indications et leur déroulement. Des planches illustrées : un atlas du corps humain, le cycle féminin et la fécondation, l'accouchement et les courbes de croissance. Un cahier pour localiser les douleurs (sinusite, sciatique...) et connaître les gestes qui sauvent (points de compression, massage cardiaque...).