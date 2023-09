Sur les traces des potiers

Ce livre est une invitation à la technologie céramique. Il a été conçu comme un abécédaire céramique, destiné à être feuilleté en passant d'un chapitre à l'autre au gré des besoins. Il propose une méthode de lecture progressive, basée sur l'observation et la description, la combinaison et le déchiffrement des traces. Il offre des clés de lecture pour appréhender les artefacts anciens et esquisser le portrait des hommes qui les ont façonnés. Ne prétendant ni à l'exhaustivité ni à l'universalité, l'étude, qui se situe à la croisée entre le discours de l'archéologue et celui du potier, fournit une grille méthodologique systématique et une documentation inédite destinées tant au chercheur néophyte qu'à l'expert. Enfin, parce que ce n'est pas parce qu'on sait lire qu'on sait écrire, l'ouvrage aboutit à une exploration des différents champs lexicaux relatifs à la poterie, qu'on l'aborde d'un point de vue théorique ou pratique.