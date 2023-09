Une ascension explosive

Les Volcans, une bande dessinée de la nouvelle collection "Les aventureurs", à partir de 7 ans ! En voyage avec leurs familles en Italie, April et Mehdi rencontrent Lino, un guide sicilien qui les accompagne lors de leur ascension de l'Etna. Devant l'enthousiasme des enfants, et surtout de Mehdi, véritable passionné, l'Italien les invite à le rejoindre ensuite sur Stromboli, une île volcanique sur laquelle vit son cousin. Une fois arrivés, les adultes souhaitent profiter de leur soirée pour découvrir le village et la fête qui s'y prépare, mais April et Mehdi sont impatients, et, sur l'impulsion de cette dernière, un peu tête brulée, ils décident de faire le mur et de partir seul à la découverte du volcan. Une décision qui débute comme une simple balade nocturne, mais qui va rapidement prendre des proportions plus dramatiques : les deux enfants s'aventurent dans un tunnel de lave, et s'y retrouvent perdus. Alors que leurs parents sont à leur recherche, Medhi et April tentent de retrouver leur chemin, et apprennent à leur dépend que la nature, si sublime, peut aussi être pleine de dangers. Une vraie aventure sur les pentes de deux sommets italiens qui ravira les passionnés de volcans, qui y trouveront autant de suspens que de véracité : la bande dessinée a ainsi été relue par un spécialiste, et est complétée par un riche dossier documentaire bonus !