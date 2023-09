Cavalier des steppes

"Je ne vis qu'au rythme de mes bêtes, qui décident seules de la longueur des étapes et du choix des escales. Je suis à la fois libre et esclave, à la fois homme et cheval. Une herbe riche me fait tout autant rêver qu'un beau paysage. Ma propre situation m'importe peu en regard du bien-être de mes chevaux ; l'inconfort m'indiffère, tout mon être est au service de la piste". De l'aridité des steppes kazakhes aux riantes montagnes kirghizes, des plateaux tadjiks balayés par le vent aux vallées afghanes baignées de soleil, Nicolas Ducret s'aventure sur des terres mythiques, marquées par les conquêtes successives, et découvre des peuples généreux, aguerris et libres.