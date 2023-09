Les années mémoire 1970

L'Occident continue à vivre à l'heure des "Trente Glorieuses" mais les signes de frustrations sont palpables. La contestation prend des formes diverses : multiplication des mouvements féministes (MLF) et face à une jeunesse qui manifeste, inquiète pour son avenir, les pouvoirs publics promulguent la loi "anti-casseurs". Le grand événement de cette année 70 reste la mort du général de Gaulle mais l'année est également riche en événements géopolitiques : l'ouverture du projet européen, la consternation et le doute dans le monde arabe avec la mort du président égyptien Nasser, la guerre du Viêt-Nam qui s'étend aux pays voisins... La nature se montre également cruelle : cyclone au Bangladesh et catastrophes en France à Val d'Isère où 39 adolescents sont ensevelis. Bref, en 1970, les nouvelles dramatiques ou joyeuses s'immiscent au coeur des foyers grâce à la télévision : les feuilletons se multiplient, les vedettes de la chanson occupent le Hit-Parade (Michel Sardou, Barbara, Joe Dassin...), le cinéma réunit Alain Delon et Jean-Paul Belmondo dans le film Borsalino. En 1970, la France pleure aussi Bourvil et Louis Mariano, la jeunesse fait face à la séparation des Beatles et succombe à la mode hippie et l'équipe de football du Brésil sacre le roi "Pelé". La conquête de l'espace se poursuit : les géants de l'industrie aéronautique fondent Airbus, le Concorde fait la fierté de la France et ... loin de l'Europe, en Californie, la révolution informatique commence !