Love. Histoire d'un sentiment

Nous ne saurions donner un sens à l'amour sans l'aide de la fiction, de récits qui façonnent des sentiments qui seraient sans cela trop envahissants, trop incohérents, trop insaisissables pour être apprivoisés. Car l'amour est une émotion complexe, aussi énigmatique qu'extatique, et qui recouvre tout un éventail d'émotions et de jugements moraux. Puisant dans la poésie, le roman, les lettres, les mémoires et l'art en général, et avec l'aide de quantité d'illustrations, l'historienne Barbara H. Rosenwein explore les cinq grandes fictions qui ont construit notre imaginaire amoureux : l'accord parfait, l'extase transcendante, l'obligation, l'obsession et le désir insatiable. Chacune a une histoire longue et complexe, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui dans l'idée occidentale de l'amour. Mais aucune ne nous dit la même chose sur ce que l'on peut attendre d'une relation amoureuse. Si seulement il était possible de découvrir, enfouie sous ses différentes enveloppes, la "véritable" essence de l'amour ! Mais l'amour s'est constitué au fil du temps des mille fragments de la vie, réelle et rêvée, vécue et imaginée, et des fictions qu'il a toujours inspirées. En étudiant l'histoire de la manière dont les êtres humains ont aimé, soutient Rosenwein, nous serons mieux à même de naviguer sur l'océan tumultueux des passions, et peut-être de devenir les auteurs de celles qui nous éprendront.