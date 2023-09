Le temps, le désir et l'horreur. Essais sur le XIXe siècle

Poursuivant ses recherches sur la sexualité et les représentations qui l'accompagnent, Alain Corbin renouvelle notre perception du XIXe siècle, en lui posant une série de questions sur son rapport au temps, au corps, au désir. Les couleurs, les odeurs entrent en histoire. Stimulantes, inattendues, les traversées proposées dans ce volume dessinent le vrai visage d'un siècle trop souvent fantasmé. Alain Corbin traite ici en historien d'anxiété biologique et de préservation du risque vénérien. L'histoire de l'intime, des rapports entre les sexes et de la vie des femmes représente l'essentiel de l'ouvrage. En chemin, il souligne la répugnance olfactive à l'égard des migrants et esquisse une histoire des préoccupations écologiques. Attentif à toutes les marques qui inscrivent la vie dans le tissu du quotidien, il ne se laisse pas arrêter par les vérités établies. Quelles voies suit le désir sous le règne de la censure ? Pourquoi le corps de la blanchisseuse alimente-t-il les fantasmes ? Les secrets du siècle devront être guettés à ses carrefours.