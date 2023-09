Créateurs de légende

De Chanel à Alexander McQueen en passant par Saint Laurent et Prada, ils ont révolutionné le monde de la mode en créant des modèles absolument fabuleux, défiant les codes de l'époque, de la beauté et de l'élégance. Cet ouvrage magnifiquement illustré de photographies iconiques ou inédites pénètre dans les ateliers et les carnets à la découverte des secrets de créations de ces légendes de la mode et du luxe. Il vous emmène aux défilés les plus impressionnants et vous présente les tenues les plus emblématiques. Pour chaque créateur, retrouvez : -ses plus grandes créations, -un texte de présentation, -des images d'archives, -les photographies iconiques.