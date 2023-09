Le grand livre des créatures des océans

Dès 6-7 ans, on peut être passionné par les animaux. Et ceux qui peuplent les mers et les océans vont émerveiller les plus jeunes, tout en les accompagnant dans l'apprentissage de la lecture. Dauphin surdoué, requin effroyable, poissons multicolores... Les principaux animaux marins sont présentés de manière simple et amusante. Des illustrations époustouflantes, des textes précis adaptés aux plus jeunes, des informations surprenantes. Un panorama complet pour comprendre les animaux dans leur milieu.