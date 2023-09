Gueule d'amour. Et pourtant, je ne voulais pas de toi !

Marqué par la perte de son premier chien, Mickaël s'était promis de ne plus jamais en adopter. Mais la rencontre avec un jeune Malinois abandonné va chambouler sa vie... Adopté au sortir du confinement, Rafale va déclencher une tornade d'émotions, d'interrogations et de joie. Malgré sa taille impressionnante, ce n'est encore qu'un chiot débordant d'énergie et avide d'attention... dont le comportement est parfois indéchiffrable. Il y a les jours remplis de tendresse, les bêtises découvertes en rentrant du travail, et puis ces moments où il panique pour un rien. Mickaël Fafa livre un témoignage réjouissant (et sans filtre ! ) sur cette expérience unique qu'est la rencontre avec SON chien. De l'euphorie des premiers instants au passage chez l'éducateur canin, jusqu'à la mise en place de l'éducation positive, il nous aide à répondre à cette question : mais comment devient-on " un bon maître " pour son chien ? Découvrez leur drôle d'histoire !