Un plat et c'est tout. 500 recettes variées à préparer dans un seul récipient !

500 recettes variées à préparer dans un seul récipient Filet mignon à la tomate et herbes de Provence, pot-au-feu, paëlla aux fruits de mer, caviar d'aubergines, artichauts à la barigoule, pâtes au saumon et citron vert, pain aux céréales et aux graines, dahl de lentilles, sauté de dinde au paprika et aux champignons, crème dessert à la vanille, poires au gingembre confit. Découvrez 500 recettes pour cuisiner tous vos plats dans le même récipient, que ce soit une poêle, une plaque de four, un faitout... Des petits déjeuners gourmands aux dîners légers, en passant par des apéros originaux, des soupes irrésistibles et des plats végétariens, sans oublier les grands classiques de la cuisine française ou des plats venus d'ailleurs, retrouvez le plaisir de cuisiner sans vous prendre la tête. Ce livre vous propose également des recettes et des techniques de base pour réaliser votre propre pâte feuilletée, vos boissons végétales, votre pâte à pizza... DES RECETTES DELICIEUSES SANS CORVEE DE VAISSELLE, VOILA QUI VA FAIRE DES HEUREUX !