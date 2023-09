Mes premiers autocollants Disney Spécial Noël

Un nouveau cahier d'activités sur le thème de Noël pour s'amuser à colorier Stitch, Mickey, Cendrillon et leurs amis, et à décorer ses affaires avec les stickers ! - Un cahier grand format avec 32 magnifiques coloriages en noir et blanc. - 100 stickers pour animer les pages du cahier et/ou décorer toutes ses affaires. Dès 3 ans.