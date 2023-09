Arrivé en stage et sur la pointe des pieds au milieu des années 1970, Didier Roustan rapidement adoubé par ses pairs n'a depuis, plus jamais quitté le petit écran. Sa passion pour le football lui a servi de sésame. Né avec les dribbles de Pelé, de ses premiers matchs au Stade des Hespérides de Cannes suivis avec son père à tous les grands stades du monde via son métier, il n'a cessé de cultiver l'amour du ballon rond tout en multipliant les pas de côté. Didier Roustan livre ici, dans le désordre, Puzzle oblige, quelques unes des pièces les plus marquantes de sa carrière. Il raconte avec malice et humour souvent, gravité parfois, certaines scènes cinématographiques captivantes dans l'intimité d'un casting haut en couleur ! Des Michel Platini, Diego Maradona, Eric Cantona, Bernard Tapie et tant d'autres d'un côté, à Georges de Caunes ou Pierre Lescure de l'autre. Car, du haut de ce Puzzle, c'est près d'un demi-siècle de football et de télé, qui nous contemple. Au fil des pages se dessine également le portrait d'un journaliste créatif, précurseur de ce ton décalé et imagé dans le sport qui fait désormais école. Et c'est finalement l'histoire d'un homme entier, fidèle à ses valeurs, ses amitiés et ses mentors, aussi tenace que généreux dans ses combats, que vous allez ici découvrir.