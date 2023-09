Premiers pas sur la Lune

Apollo 11, une bande dessinée de la nouvelle collection "Les aventureurs", à partir de 7 ans ! USA, 1969, base de lancement de la fusée Saturn V, en Floride. Thomas, Mae et Sandra, trois enfants qui campent en face de Cap Kennedy avec leur famille, suivent de très près le décollage de la mission Apollo 11. A travers leurs yeux, la bande dessinée se veut particulièrement immersive. Les heures s'écoulent, rythmées par la télévision et la radio qui relayent cet événement. Le monde entier retient son souffle... Comme toute leur génération, nos jeunes héros rêvent d'être astronautes et s'interrogent beaucoup sur le quotidien de leurs idoles : Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Leur exploit, qui est aussi celui des Etats-Unis, va marquer l'humanité à jamais. Cette bande dessinée navigue avec humour entre les questionnements des enfants sur les astronautes et retrace l'incroyable mission "Apollo 11", qui verra l'homme poser le pied sur la lune pour la première fois ! Ce titre permet aussi de faire découvrir naturellement le contexte sociétal de l'époque, les relations mondiales au temps de la guerre froide et est complétée par un dossier documentaire bonus. "Apollo 11" réserve aux petits lecteurs une grande aventure spatiale !