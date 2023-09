Les secrets de la forêt. Avec 1 CD audio MP3

C'est la fin d'une belle nuit de printemps. Brindille, un petit bouleau blanc, voudrait devenir grand ! Pour cela, il doit parler aux arbres les plus sages : le poirier, le châtaignier et le vieux sapin, chacun a un secret à lui confier. Installe-toi contre l'écorce de Brindille, et découvre auprès de lui les mystères de la forêt. Entre albums et premiers documentaires, les "Contes de la nature" sensibilisent les enfants aux merveilles de la nature avec : - Un QR-code permettant d'accéder au conte lu et aux sons naturels enregistrés (pluie, vent, animaux, etc.). - Une relaxation inspirée par l'élément au coeur du conte, pour clore l'histoire en douceur. - Une fiche numérique pour les parents avec des activités pour poursuivre l'éveil des enfants à l'environnement.